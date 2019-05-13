День донора
Категория: Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ГУСЕВА И РАЙОНА!
14 мая 2019 года в Гусевской ЦРБ пройдёт день Донора. На площадке для служебных машин со стороны приёмного покоя будет размещена мобильная передвижная станция заготовки крови. Приём начнётся с 8.00 часов.
Приглашаются все желающие, практически здоровые граждане старше 18 лет, весом свыше 50 кг. Тем гражданам, которые планируют принять участие в донорской акции необходимо:
- ознакомиться с перечнем противопоказаний к даче крови;
- прочитать информацию о подготовке к сдаче крови;
- не забыть взять с собой паспорт.
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