Оперативно-профилактическое мероприятие Маршрутка с 28 по 29.05.

В Калининградской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка» В целях стабилизации миграционной ситуации, выявления и пресечения фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, на территории Калининградской области в период с 28 по 29 мая 2019 года пройдет оперативно - профилактическое мероприятие «Маршрутка», направленное на усиление государственного контроля (надзора) за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, за незаконным привлечением и использованием иностранных работников организациями (работодателями), предоставляющими населению транспортные услуги с использованием маршрутных такси, и за незаконным осуществлением иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в качестве водителей маршрутных такси. Основная цель мероприятия - выявление и пресечение фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы к трудовой деятельности и осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации в качестве водителей маршрутных такси, а также предупреждение и пресечение преступлений, как совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, так и совершенных в отношении них. Задачи мероприятия:

- проверку мест стоянок, посадки и высадки пассажиров маршрутных такси с целью установления и документирования фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, выявления юридических и физических лиц, предоставляющих населению услуги по перевозке пассажиров посредством маршрутных такси с незаконным привлечением и использованием иностранных работников;

- установление оснований осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в качестве водителей маршрутных такси;

- выявление и пресечение каналов незаконной миграции, нарушений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства;