Рейд Управления Россельхознадзора

В ходе рейдов Управлением Россельхознадзора по Калининградской области изъято в местах несанкционированной торговли и уничтожено более 113 кг мясной и молочной продукции 16, 17, 22 мая 2019 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Калининградской области совместно с правоохранительными органами, Правительством Калининградской области проведено три рейдовых мероприятия в местах несанкционированной торговли по адресам: ул. Куйбышева, 91, ул. Багратиона, 88, ул. Бульвар Л. Шевцовой, 70 В ходе совместных рейдов изъято готовой мясной продукции в количестве 73,12 кг и готовой молочной продукции общим весом 40,17 кг. В частности, по адресу ул. Бульвар Л. Шевцовой,70 выявлена продукция творог, производство Польша с истекшим сроком годности, дата выработки которого 01.09.2018.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560, от 24.06.2015 № 320, от 29.06.2016 № 305, от 30.06.2017 № 293 и от 12.07.2018 № 420», Указом Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» мясная и молочная продукция, в количестве 113, 29 кг изъята и уничтожена сотрудниками Управления Россельхознадзора путем захоронения на скотомогильнике, предварительно продукция денатурирована хлорной известью.