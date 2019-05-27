Поезд сообщением Калининград - Чернышевское назначен с 3 июня
Категория: Новости / Объявления
В соответствии с дополнительным заказом правительства Калининградской области с 3 июня назначается поезд Калининград – Чернышевское. С понедельника по пятницу поезд будет отправляться со станции Чернышевское в 6:05 и следовать по маршруту со всеми остановками. В частности, остановки предусмотрены на станции Нестеров - в 6:16, на станции Гусев - в 6:40, на станции Черняховск - в 7:04. В Калининград поезд будет прибывать в 8:34. По выходным поезд будет отправляться в 7:15 и прибывать на Южный вокзал в 9:44. В обратном направлении, из Калининграда до Чернышевского, поезд будет курсировать (в летний период - в ежедневном режиме, а с сентября – по рабочим дням) также со всеми остановками, отправлением с Южного вокзала в 18:40, прибытие в Черняховск – в 20:10, в Гусев - 20:36, в Нестеров - 21:00, на станцию Чернышевское – 21:11. С подробным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги и сайте АО «КППК».
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