Поезд сообщением Калининград - Чернышевское назначен с 3 июня

В соответствии с дополнительным заказом правительства Калининградской

области с 3 июня назначается поезд Калининград – Чернышевское.

С понедельника по пятницу поезд будет отправляться со станции Чернышевское в

6:05 и следовать по маршруту со всеми остановками. В частности, остановки

предусмотрены на станции Нестеров - в 6:16, на станции Гусев - в 6:40, на станции

Черняховск - в 7:04. В Калининград поезд будет прибывать в 8:34. По выходным поезд

будет отправляться в 7:15 и прибывать на Южный вокзал в 9:44.

В обратном направлении, из Калининграда до Чернышевского, поезд будет

курсировать (в летний период - в ежедневном режиме, а с сентября – по рабочим дням)

также со всеми остановками, отправлением с Южного вокзала в 18:40, прибытие в

Черняховск – в 20:10, в Гусев - 20:36, в Нестеров - 21:00, на станцию Чернышевское –

21:11.

С подробным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте

Калининградской железной дороги и сайте АО «КППК».