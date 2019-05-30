С приходом теплой погоды, на улицах города и области в большом количестве
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С приходом теплой погоды, на улицах города и области в большом количестве появляются велосипедисты, как взрослые, так и дети. Велосипед – опасный вид транспорта, ДТП с участием велосипедиста может повлечь для него серьезные травмы. С начала 2019 года в области зарегистрировано 15 наездов на велосипедистов, в результате которых 1 человек погиб и 14 получили ранения, в том числе 2 ребенка. Госавтоинспекция напоминает велосипедистам, подъезжая к пешеходному переходу, не забывайте спешиться с велосипеда. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств. Соблюдайте правила дорожного движения, ведь от этого зависит ваша жизнь.
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