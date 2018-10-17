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Радио


Категория: Технологии / Фото

Это радио было сделано в конце 1960-х годов. И это стандартный АМ транзисторный радиоприемник, никакого отношения к Интернету не имеющий. То, что позже назовут Интернетом, тогда называли ARPANET и он использовался только для военных и правительственных целей.

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