Радио
Категория: Технологии / Фото
Это радио было сделано в конце 1960-х годов. И это стандартный АМ транзисторный радиоприемник, никакого отношения к Интернету не имеющий. То, что позже назовут Интернетом, тогда называли ARPANET и он использовался только для военных и правительственных целей.
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