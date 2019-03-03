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96kb/s   128kb/s

О радио


Категория: Технологии

Уважаемые пользователи и использователи радио. На радио происходила плановая замена оборудования. Это заняло определённый промежуток времени. Из-за этого трансляция могла быть не качественной. Сегодня мы полностью поменяли оборудования, и потому доводим до Вашего сведения, что трансляция полностью восстановлена. Но это не мешает Вам продолжать слушать другие радиостанции, и получать от этого удовольствие. Обращаем, Ваше внимане, что у нас нет своих групп в "сектах" ("В Контакте", "Одноглазники", "Морда никиги" и прочие), все эти группы являются фейковыми, и там нет "администраторов" способных повлиять на работу радио.

У нас есть своя группа в "Телеграмме", и там постоянно присутствует администратор, есть почта, которая указана на главной странице сайта. И Вы можете задавать интересующие Вас вопросы по работе радио. Напоминаю о том, что у нас есть свой чат, и там вам тоже могу дать ответы на интересующие Вас вопросы. С уважением, Администрация.


Sky Archer

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Поздравление 29-12-2018, 13:22, Жизнь / Коротко / Проза
Seelennacht 14-11-2018, 09:55, Музыкальный киоск
Задело #14 (by Sky Archer) 5-11-2018, 11:23, Новости / Юмор
Чистейшее небо (by Пилот Разборов) 27-10-2018, 11:28, Юмор
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