Уважаемые пользователи и использователи радио. На радио происходила плановая замена оборудования. Это заняло определённый промежуток времени. Из-за этого трансляция могла быть не качественной. Сегодня мы полностью поменяли оборудования, и потому доводим до Вашего сведения, что трансляция полностью восстановлена. Но это не мешает Вам продолжать слушать другие радиостанции, и получать от этого удовольствие. Обращаем, Ваше внимане, что у нас нет своих групп в "сектах" ("В Контакте", "Одноглазники", "Морда никиги" и прочие), все эти группы являются фейковыми, и там нет "администраторов" способных повлиять на работу радио.

У нас есть своя группа в "Телеграмме", и там постоянно присутствует администратор, есть почта, которая указана на главной странице сайта. И Вы можете задавать интересующие Вас вопросы по работе радио. Напоминаю о том, что у нас есть свой чат, и там вам тоже могу дать ответы на интересующие Вас вопросы. С уважением, Администрация.