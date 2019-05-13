13 мая 2019 года Летнее расписание поездов сообщением Калининград – Москва – Калининград временно изменяется 15 и 16 мая, 22 и 23 мая в связи с проведением ремонтно-путевых работ на полигоне Белорусской железной дороги поезд № 29 «Янтарь» сообщением Москва – Калининград прибудет на Южный вокзал на 15 минут позже обычного расписания – в 12:48. Также в связи с предстоящими плановыми ремонтно-путевыми работами на полигоне Московской железной дороги внесены корректировки в график движения поездов дальнего следования. В частности:

- 2 и 5 июля поезд № 147 сообщением Москва – Калининград будет отправляться с Белорусского вокзала на 12 минут раньше - в 22:58;

- в период с 8 по 12 июля поезд № 148 сообщением Калининград – Москва будет прибывать на Белорусский вокзал на 20 минут позже - в 15:50;