Расписание поездов
Категория: Объявления
13 мая 2019 года Летнее расписание поездов сообщением Калининград – Москва – Калининград временно изменяется 15 и 16 мая, 22 и 23 мая в связи с проведением ремонтно-путевых работ на полигоне Белорусской железной дороги поезд № 29 «Янтарь» сообщением Москва – Калининград прибудет на Южный вокзал на 15 минут позже обычного расписания – в 12:48. Также в связи с предстоящими плановыми ремонтно-путевыми работами на полигоне Московской железной дороги внесены корректировки в график движения поездов дальнего следования. В частности:
- 2 и 5 июля поезд № 147 сообщением Москва – Калининград будет отправляться с Белорусского вокзала на 12 минут раньше - в 22:58;
- в период с 8 по 12 июля поезд № 148 сообщением Калининград – Москва будет прибывать на Белорусский вокзал на 20 минут позже - в 15:50;
- 19 июля, а также в периоды с 22 по 26 июля, с 29 июля по 2 августа, 5 августа поезд № 148 сообщением Калининград – Москва будет прибывать на Белорусский вокзал на 47 минут позже - в 16:17.
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