Позаботьтесь о близких, пристегните ребенка в машине.
Категория: Новости
Сотрудники Гусевского ОГИБДД совместно с воспитанниками детского сада
№ 14 и их педагогами, провели акцию, направленную на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма и популяризацию использования детских
удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.
Организаторы мероприятия встречали родителей у входа в детский сад
агитационными плакатами «Позаботьтесь о близких, пристегните ребенка в
машине». Дошкольники старательно, громко и эмоционально призывали взрослых
к необходимости перевозить ребенка по правилам, после чего вручали
информационные материалы о том, как выбрать автокресло для своего юного
пассажира и правильно его установить.
Инспектор ГИБДД напомнила родителям, что в соответствии с Правилами
дорожного движения, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле должна
осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней
безопасности. А на переднем сиденье легкового автомобиля – только с
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.
Мероприятие проводилось в рамках кампании «Без вас не получится!», в
период проведения специального профилактического мероприятия «Внимание – дети!».
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