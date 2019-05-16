Сотрудники Гусевского ОГИБДД совместно с воспитанниками детского сада

№ 14 и их педагогами, провели акцию, направленную на профилактику детского

дорожно-транспортного травматизма и популяризацию использования детских

удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

Организаторы мероприятия встречали родителей у входа в детский сад

агитационными плакатами «Позаботьтесь о близких, пристегните ребенка в

машине». Дошкольники старательно, громко и эмоционально призывали взрослых

к необходимости перевозить ребенка по правилам, после чего вручали

информационные материалы о том, как выбрать автокресло для своего юного

пассажира и правильно его установить.

Инспектор ГИБДД напомнила родителям, что в соответствии с Правилами

дорожного движения, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом

автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле должна

осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),

соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней

безопасности. А на переднем сиденье легкового автомобиля – только с

использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих

весу и росту ребенка.

Мероприятие проводилось в рамках кампании «Без вас не получится!», в