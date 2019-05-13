Конкурс рисунков по ПДД в День защиты детей.

Уже традиционно, в г. Гусеве подвели итоги конкурса детских рисунков воспитанников детских садов на тему: «Соблюдаем правила дорожного движения», посвященному Международному Дню защиты детей, который традиционно прошел на базе Муниципального Казенного Учреждения Гусевского городского округа "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг". Сотни людей, обратившиеся с 21 по 31 мая в МФЦ, могли отдать свой голос за понравившийся рисунок из десятков работ детей в возрасте от 3 до 7 лет. Жюри конкурса, состоящее из взрослых многофункционального центра предпочтение отдавали тем рисункам, которые явно нарисованы без помощи родителей. Очень важно, чтобы дети пропускали правила дорожного движения через себя и изображали их в виде рисунков. И вот в многофункциональном центре Гусевского городского округа торжественное вручение призов и подарков победителям. Ими стали: I место – Привалова Алиса (МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка»); II место – Шишкин Евгений (МАДОУ «Детский сад № 6»); III место – Дмитроченко Василиса (МАДОУ «Детский сад № 6»). Каждый победивший ребенок получил грамоту, световозвращающий брелок, билеты в кинотеатр «Люмен фильм» г. Гусева и другие призы. Причем по традиции победителю досталось 3 билета, за второе место – 2 билета, ну а за третье место – 1 билет.