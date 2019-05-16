ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

В период времени с 24 по 30 июня 2019 года в Балтийском море и

водоемах области утонуло 6 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Основными причинами гибели на воде являются:

1 Неумение плавать;

2 Употребление спиртного;

3 Оставление детей без присмотра;

4 Нарушение правил безопасности на воде.

Если взрослые гибнут в основном по своей халатности, то гибель детей,

как правило, на совести их родителей. Несчастные случаи происходят не только

по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в

необорудованных водоёмах, аварий плавсредств.

Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на

благоустроенных

пляжах,

где

все

опасные

места

обозначены

соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники

спасательных станций или постов.

На территории Нестеровского района благоустроенные пляжи

отсутствуют, поэтому купание на всех водных объектах запрещено.

Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва,

ибо дальше могут быть ямы, места с сильным течением, движение катеров,

гидроциклов, лодок.

Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплывают на волны,

идущие от катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в коем случае делать нельзя -

можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Уплыв далеко, можно не рассчитать своих сил, поэтому, почувствовав

усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега. Следует

отдохнуть на воде, перевернувшись на спину и поддерживая себя на воде

лёгкими движениями рук и ног.

Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие,

погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.

Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по

течению, постепенно, под небольшим углом приближайтесь к берегу.

В водоёмах с большим количеством водорослей старайтесь плыть у самой

поверхности воды, не задевая растений и не делая резких движений. Если же

руки или ноги запутались в стеблях, сделайте остановку приняв положение

«поплавок» и освободитесь от них.

Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных

подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна

захлестнуть. Если из них выйдет воздух, они потеряют плавучесть.

Если проводится массовое купание детей, то задача взрослых

(инструктора по плаванию, родителей, педагогов и др.), прежде чем начать

купание, пересчитать прибывших на пляж детей. Детям, не умеющим плавать,