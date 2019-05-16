ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Категория: Новости / Объявления
В период времени с 24 по 30 июня 2019 года в Балтийском море и
водоемах области утонуло 6 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.
Основными причинами гибели на воде являются:
1 Неумение плавать;
2 Употребление спиртного;
3 Оставление детей без присмотра;
4 Нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут в основном по своей халатности, то гибель детей,
как правило, на совести их родителей. Несчастные случаи происходят не только
по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в
необорудованных водоёмах, аварий плавсредств.
Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на
благоустроенных
пляжах,
где
все
опасные
места
обозначены
соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники
спасательных станций или постов.
На территории Нестеровского района благоустроенные пляжи
отсутствуют, поэтому купание на всех водных объектах запрещено.
Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва,
ибо дальше могут быть ямы, места с сильным течением, движение катеров,
гидроциклов, лодок.
Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплывают на волны,
идущие от катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в коем случае делать нельзя -
можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.
Уплыв далеко, можно не рассчитать своих сил, поэтому, почувствовав
усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега. Следует
отдохнуть на воде, перевернувшись на спину и поддерживая себя на воде
лёгкими движениями рук и ног.
Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие,
погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.
Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по
течению, постепенно, под небольшим углом приближайтесь к берегу.
В водоёмах с большим количеством водорослей старайтесь плыть у самой
поверхности воды, не задевая растений и не делая резких движений. Если же
руки или ноги запутались в стеблях, сделайте остановку приняв положение
«поплавок» и освободитесь от них.
Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных
подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна
захлестнуть. Если из них выйдет воздух, они потеряют плавучесть.
Если проводится массовое купание детей, то задача взрослых
(инструктора по плаванию, родителей, педагогов и др.), прежде чем начать
купание, пересчитать прибывших на пляж детей. Детям, не умеющим плавать,
разрешается входить в воду только по пояс. После купания детей снова
пересчитывают. На время купания детей обязательно должны назначаться
дежурные пловцы-спасатели, которые обеспечивают тщательное наблюдение за
купающимися детьми, а в случае необходимости и оказание немедленной
помощи.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
· Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет
опасности перегрева.
· Температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в воде
рекомендуется не более 20 минут; причём время пребывания в воде должно
увеличиваться постепенно, на 3-5 минут.
· Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении
могут возникнуть судороги, произойдёт остановка дыхания и потеря сознания.
· Не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания
на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что
влечёт остановку сердца.
· Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как
спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного
мозга.
· Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к
близко проходящим лодкам, катерам и судам.
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