Прокурор разъясняет

Профилактика правонарушений и безопасность несовершеннолетних в период летних каникул Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). С началом каникул, несовершеннолетних может подстерегать повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому может способствовать, прежде всего, отсутствие должного контроля со стороны взрослых и незанятость детей организованными формами отдыха. Нельзя забывать, что на территории Нестеровского района расположено много водных объектов, которые есть поблизости от всех сельских поселений. Для того чтобы дети в период летних каникул, так и по их завершении были отдохнувшими и здоровыми надо помнить ряд правил и условий при организации отдыха:

— при отправлении с ребенком в общественное место, необходимо заранее условиться с ним о месте встречи, на случай если ребенок потеряется;

— особое внимание уделите поведению детей на улице (общению с незнакомыми людьми, играх на необорудованных спортивных и игровых площадках;

— разъясните ребенку соблюдение правил дорожного движения, пожарной безопасности и обращения с электроприборами;

— примите меры по организации занятости детей организованными формами отдыха путем направления их в детские оздоровительные пришкольные и загородные лагеря труда и отдыха. Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

В случае нарушения подростками указанных требований, несовершеннолетние и их родители согласно действующему законодательству Российской Федерации могут быть привлечены к административной и/или