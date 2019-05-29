ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Категория: Новости
Меры социальной поддержки многодетных семей
Законом Калининградской области «О пособиях гражданам, имеющим
детей» семьям с тремя и более детьми со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного минимума на душу населения
Калининградской
области,
предоставляется ежемесячное пособие
многодетной семье, размер которого определяется в зависимости от количества
детей: на первого и второго ребенка по 250 рублей (на ребенка одинокой матери –
500 рублей), на третьего и четвертого ребенка – по 500 рублей, на пятого и
шестого ребенка – по 1 000 рублей, на седьмого ребенка – 1 500 рублей, на
восьмого ребенка – 2 000 рублей, на девятого и последующих детей – по 2 500
Взамен
установленных
ранее
льгот
многодетной
семье
предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С июля 2018 года
размер ЕДВ увеличен до 1751 рублей.
Ежегодная денежная выплата на подготовку детей к школе: семьям с
тремя-пятью детьми выплачивается по 1 500 рублей на каждого школьника, а
семьям с шестью и более детьми – по 3 000 рублей.
Дети из малообеспеченных семей получают бесплатно горячее питание в
Семьям, имеющим среднедушевой доход менее 3,5 величин прожиточного
минимума, установленного Правительством Калининградской области на душу
населения, при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей после 31
декабря 2010 года предоставляется областной материнский (семейный)
капитал. При этом право на предоставление семейного капитала возникает
повторно при рождении каждого последующего ребенка.
Размер регионального материнского капитала составляет:
- при рождении третьего или четвертого ребенка – 100 тыс. рублей;
- при рождении пятого или последующих детей – 200 тыс. рублей;
- при одновременном рождении троих и более детей – 1 млн рублей.
Указанные денежные средства могут быть использованы многодетной
семьей на улучшение жилищных условий, осуществление ремонта жилого
помещения, приобретение предметов длительного пользования (бытовой техники,
мебели, автомобиля), обследование и лечение ребенка или матери.
Воспользоваться региональным семейным капиталом можно в течение трех лет с
даты рождения ребенка, но не ранее исполнения ему одного года.
Часть семейного капитала может быть получена в виде единовременной
денежной выплаты в размере 15 000 руб.
В целях поддержки семей, имеющих среднедушевой доход ниже 1,5
величины установленного прожиточного минимума и в которых в 2017-2019
годах родился третий или последующий ребенок, в регионе установлена
дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительного
областного материнского (семейного) капитала (далее – дополнительный
семейный капитал) в размере 50 000 рублей. Дополнительный семейный капитал
можно получать в виде ежемесячной выплаты в размере 2 778 рублей в течение 18
месяцев – если обращение последовало до исполнения ребенку возраста полутора
лет, или разовой выплаты денежных средств в размере 50 000 рублей – при
обращении за выплатой после достижения ребенком возраста полутора лет, но не
позднее 2 лет.
В Калининградской области продолжается работа по предоставлению
органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно.
С 2019 года в Калининградской области реализуется дополнительная мера
социальной поддержки многодетных семей по обеспечению жилыми
помещениями
в
виде единовременной денежной выплаты взамен
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (далее -
единовременная денежная выплата).Размер единовременной денежной выплаты
многодетному гражданину составляет до 300 тыс. рублей.
Получателями единовременной денежной выплаты являются граждане РФ,
проживающие на территории Калининградской области и имеющие трех и более
детей (включая усыновленных, удочеренных), состоящие на учете в органах
местного самоуправления в целях предоставления земельного участка бесплатно.
Достижение одним из детей многодетного гражданина возраста 18 лет после
постановки на учет не является основанием для отказа в предоставлении
единовременной денежной выплаты.
Единовременная денежная выплата перечисляется:
- на уплату первоначального взноса по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, (жилищным займам) на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома или погашение основной суммы долга по жилищным
кредитам (займам) на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома, за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам (займам);
- на оплату жилого помещения, приобретенного по договору
купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, заключенному
заявителем или его супругом не ранее 01 января 2019 года и
прошедшему государственную регистрацию в установленном порядке.
Для получения единовременной денежной выплаты многодетный
гражданин представляет в МФЦ или отделение ГКУ КО «Центр социальной
поддержки населения» или через Портал госуслуг вместе с заявлением документ,
удостоверяющий личность (на себя, на супруга - в случае если стороной сделки
является супруг); свидетельства о браке; свидетельство о рождении детей;
кредитный договор (или договор займа); справку о размере остатка ссудной
задолженности по кредиту (займу) с указанием реквизитов банковского счета ;
договор купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа.
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