ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Меры социальной поддержки многодетных семей

Законом Калининградской области «О пособиях гражданам, имеющим

детей» семьям с тремя и более детьми со среднедушевым доходом, не

превышающим величину прожиточного минимума на душу населения

Калининградской

области,

предоставляется ежемесячное пособие

многодетной семье, размер которого определяется в зависимости от количества

детей: на первого и второго ребенка по 250 рублей (на ребенка одинокой матери –

500 рублей), на третьего и четвертого ребенка – по 500 рублей, на пятого и

шестого ребенка – по 1 000 рублей, на седьмого ребенка – 1 500 рублей, на

восьмого ребенка – 2 000 рублей, на девятого и последующих детей – по 2 500

Взамен

установленных

ранее

льгот

многодетной

семье

предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С июля 2018 года

размер ЕДВ увеличен до 1751 рублей.

Ежегодная денежная выплата на подготовку детей к школе: семьям с

тремя-пятью детьми выплачивается по 1 500 рублей на каждого школьника, а

семьям с шестью и более детьми – по 3 000 рублей.

Дети из малообеспеченных семей получают бесплатно горячее питание в

Семьям, имеющим среднедушевой доход менее 3,5 величин прожиточного

минимума, установленного Правительством Калининградской области на душу

населения, при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей после 31

декабря 2010 года предоставляется областной материнский (семейный)

капитал. При этом право на предоставление семейного капитала возникает

повторно при рождении каждого последующего ребенка.

Размер регионального материнского капитала составляет:

- при рождении третьего или четвертого ребенка – 100 тыс. рублей;

- при рождении пятого или последующих детей – 200 тыс. рублей;

- при одновременном рождении троих и более детей – 1 млн рублей.

Указанные денежные средства могут быть использованы многодетной

семьей на улучшение жилищных условий, осуществление ремонта жилого

помещения, приобретение предметов длительного пользования (бытовой техники,

мебели, автомобиля), обследование и лечение ребенка или матери.

Воспользоваться региональным семейным капиталом можно в течение трех лет с

даты рождения ребенка, но не ранее исполнения ему одного года.

Часть семейного капитала может быть получена в виде единовременной

денежной выплаты в размере 15 000 руб.

В целях поддержки семей, имеющих среднедушевой доход ниже 1,5

величины установленного прожиточного минимума и в которых в 2017-2019

годах родился третий или последующий ребенок, в регионе установлена

дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительного