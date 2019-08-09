По иску прокурора суд обязал детскую школу искусств и районную

администрацию обеспечить беспрепятственный доступ в здание для

маломобильных групп населения

Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка по

обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в

МАУ ДО «Нестеровская детская школа искусств».

В нарушение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МАУ ДО

«Нестеровская детская школа искусств», расположенного по адресу: г.

Нестеров, ул. Черняховского, д. 9, условия для инвалидов (включая инвалидов,

использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного

доступа в здание школы не созданы, пандус для входа в здание

образовательной организации для

инвалидов-колясочников и инвалидов,

использующих собак проводников, отсутствует, кнопка вызова персонала

отсутствует, что фактически препятствует доступу в здание детей-инвалидов и

других маломобильных групп населения, реализации права граждан на

образование.

Указанные факты являются грубым нарушением прав социально не

защищенных слоев населения, в том числе несовершеннолетних.

По данному факту в адрес детской организации было внесено

представление, однако нарушения по результатам его рассмотрения устранены

не были.

В связи с неисполнением требований представления прокурором района в

Нестеровский районный суд направлено исковое заявление об обязании МАУ

ДО «Нестеровская детская школа искусств» установить пандус при входе в

здание школы и обязании администрации МО «Нестеровский городской округ»

профинансировать выполнение работ по его установке.

Администрация муниципального образования «Нестеровское городское

поселение» возражала против удовлетворения требований прокурора,

мотивируя это тем, что в данной школе инвалиды-колясочники не обучаются и

установка пандуса нецелесообразна.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, так как закон

обязует школы обеспечить доступ для инвалидов независимо от того, учится

ли в школе ребенок-"колясочник».