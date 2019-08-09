Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка
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По иску прокурора суд обязал детскую школу искусств и районную
администрацию обеспечить беспрепятственный доступ в здание для
маломобильных групп населения
Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка по
обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в
МАУ ДО «Нестеровская детская школа искусств».
В нарушение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МАУ ДО
«Нестеровская детская школа искусств», расположенного по адресу: г.
Нестеров, ул. Черняховского, д. 9, условия для инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного
доступа в здание школы не созданы, пандус для входа в здание
образовательной организации для
инвалидов-колясочников и инвалидов,
использующих собак проводников, отсутствует, кнопка вызова персонала
отсутствует, что фактически препятствует доступу в здание детей-инвалидов и
других маломобильных групп населения, реализации права граждан на
образование.
Указанные факты являются грубым нарушением прав социально не
защищенных слоев населения, в том числе несовершеннолетних.
По данному факту в адрес детской организации было внесено
представление, однако нарушения по результатам его рассмотрения устранены
не были.
В связи с неисполнением требований представления прокурором района в
Нестеровский районный суд направлено исковое заявление об обязании МАУ
ДО «Нестеровская детская школа искусств» установить пандус при входе в
здание школы и обязании администрации МО «Нестеровский городской округ»
профинансировать выполнение работ по его установке.
Администрация муниципального образования «Нестеровское городское
поселение» возражала против удовлетворения требований прокурора,
мотивируя это тем, что в данной школе инвалиды-колясочники не обучаются и
установка пандуса нецелесообразна.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, так как закон
обязует школы обеспечить доступ для инвалидов независимо от того, учится
ли в школе ребенок-"колясочник».
Решение суда не вступило в законную силу.
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