Внимание, мошенники!

Госавтоинспекция информирует граждан о том, что в последнее время

участились случаи мошенничества с использованием интернет – технологий и

широкую популярность получили SMS - рассылки или электронные письма с

сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения

«выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета

определённую сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов,

таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денежных

средств они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные

суммы на оформление выигрыша.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан на необходимость

соблюдения несложных правил безопасности: не передавать информацию о себе

другим лицам, в том числе по телефону (номера банковских карт и коды доступа к

ним, пароли, PIN-коды и т.п.). При возникновении каких - либо проблем,

гражданам следует обращаться в службу поддержки банка или оператора связи по

телефону, указанному в договоре или на самой карте. Не переводить денежные

средства по звонкам и SMS - сообщениям, где сообщается, что родственник попал

в беду, в этом случае обязательно связаться с последним и выяснить

обстоятельства произошедшего и только после этого предпринимать какие - либо

действия. Игнорировать поступающие звонки или SMS - сообщения о

причитающемся выигрыше и необходимости перевода денежных средств.

По всем возникающим подозрениям, что имеете дело с мошенниками,

необходимо прекратить разговор и сообщить в полицию по телефону «102» с