Внимание, мошенники!
Категория: Новости / Объявления
Внимание, мошенники!
Госавтоинспекция информирует граждан о том, что в последнее время
участились случаи мошенничества с использованием интернет – технологий и
широкую популярность получили SMS - рассылки или электронные письма с
сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения
«выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета
определённую сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов,
таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денежных
средств они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные
суммы на оформление выигрыша.
Госавтоинспекция обращает внимание граждан на необходимость
соблюдения несложных правил безопасности: не передавать информацию о себе
другим лицам, в том числе по телефону (номера банковских карт и коды доступа к
ним, пароли, PIN-коды и т.п.). При возникновении каких - либо проблем,
гражданам следует обращаться в службу поддержки банка или оператора связи по
телефону, указанному в договоре или на самой карте. Не переводить денежные
средства по звонкам и SMS - сообщениям, где сообщается, что родственник попал
в беду, в этом случае обязательно связаться с последним и выяснить
обстоятельства произошедшего и только после этого предпринимать какие - либо
действия. Игнорировать поступающие звонки или SMS - сообщения о
причитающемся выигрыше и необходимости перевода денежных средств.
По всем возникающим подозрениям, что имеете дело с мошенниками,
необходимо прекратить разговор и сообщить в полицию по телефону «102» с
мобильного телефона или по телефону 8(4012)551-400.
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