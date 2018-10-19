МВД России предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям, не доверяйте, если вам сообщают, что ваш знакомый попал в аварию.

1. Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками социальных, газовых, электроснабжающих служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.д.

Перезвоните и уточните, направляли ли к вам этого специалиста.

2. Не доверяйте, если вам звонят и сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу или совершил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку, купить дорогие лекарства, одним словом, откупиться.

3. Незнакомец сообщает о выигрыше, блокировке банковской карты, о пересчете квартплаты, срочном обмене денег на дому или предлагает приобрести товары и таблетки по низким «льготным» ценам? Не верьте – это мошенничество.

Будьте бдительны! Звоните в полицию: 02/102

Бесплатная «горячая линия МВД России»: 8-800-222-74-47

По информации МВД