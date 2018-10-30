ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ!
Категория: Новости / Объявления
ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ!
Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но
самый лучший способ борьбы с правонарушениями - Ваша правовая грамотность и
бдительность!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Вот
простые рекомендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:
Вы получили СМС-сообщение Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен
о неожиданном выигрыше. подразумевать денежные выплаты с Вашей Стороны!
Не торопитесь расставаться со своими деньгами!
Вам звонят с незнакомого номера По такой схеме работают мошенники!
и тревожным голосом сообщают, что Позвоните родственникам, чтобы проверить
ваши близкие попали в беду. А для того, полученную информацию.
чтобы решить проблему, нужна крупная
К Вам пришли работники социальных Прежде чем открывать входную дверь, позвоните
служб. в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие
работники отнесутся с пониманием.
Никогда не отдавайте деньги,
ценности и документы.
К Вам пришли незнакомцы и предлагают Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми
купить лекарства, пищевые добавки или добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно
что-то другое. покупать только в специализированных аптеках.
А перед их применением нужно обязательно
проконсультироваться с врачом.
ПОМНИТЕ:
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что в
отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в
ЗВОНИТЕ 02
Вам обязательно помогут!
МВД России
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