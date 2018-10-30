ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ!

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но

самый лучший способ борьбы с правонарушениями - Ваша правовая грамотность и

бдительность!

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Вот

простые рекомендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:

Вы получили СМС-сообщение Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен

о неожиданном выигрыше. подразумевать денежные выплаты с Вашей Стороны!

Не торопитесь расставаться со своими деньгами!

Вам звонят с незнакомого номера По такой схеме работают мошенники!

и тревожным голосом сообщают, что Позвоните родственникам, чтобы проверить

ваши близкие попали в беду. А для того, полученную информацию.

чтобы решить проблему, нужна крупная

К Вам пришли работники социальных Прежде чем открывать входную дверь, позвоните

служб. в организацию, приславшую их.

Мошенники занервничают, а настоящие

работники отнесутся с пониманием.

Никогда не отдавайте деньги,

ценности и документы.

К Вам пришли незнакомцы и предлагают Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми

купить лекарства, пищевые добавки или добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно

что-то другое. покупать только в специализированных аптеках.

А перед их применением нужно обязательно

проконсультироваться с врачом.

ПОМНИТЕ:

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что в

отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в

ЗВОНИТЕ 02

Вам обязательно помогут!