Прокуратура разъясняет

В России приняты Правила обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов, вступившие в силу 1 января 2019 года. Так, если региональным оператором плата за вывоз и утилизацию коммунальных отходов начислена неправильно, то вы можете обратиться в офис оператора.

Для корректировки необходимо подтверждающие документы. Например, если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку о количестве прописанных лиц. Информацию прошу озвучить в радиоэфире 07 октября 2019 года количество прокатов - 2 раза.