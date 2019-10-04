Прокуратура разъясняет
Категория: Новости / Объявления
В России приняты Правила обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов, вступившие в силу 1 января 2019 года. Так, если региональным оператором плата за вывоз и утилизацию коммунальных отходов начислена неправильно, то вы можете обратиться в офис оператора.
Для корректировки необходимо подтверждающие документы. Например, если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку о количестве прописанных лиц. Информацию прошу озвучить в радиоэфире 07 октября 2019 года количество прокатов - 2 раза.
Проезд в пригородных поездах 27-08-2019, 12:23, Новости / Объявления
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