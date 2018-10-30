Парижанин Антанасе Перифан в 2000 году впервые организовал праздник — День соседей. Он нашел спонсоров, сумел помочь нуждающимся, трудоустроил нескольких безработных, организовал на дому частные мини-детсады, нашел транспорт для инвалидов, помог людям вырваться из одиночества, встретиться с соседями.



Он стремился противостоять нарастающей разобщенности, отчуждению между людьми, утрате социальных связей. Предлагалось организовывать День соседей по последним пятницам мая, однако дата ежегодно менялась. Теперь праздник отмечается в различных странах по разным дням вплоть до сентября. Чтобы устроить День соседей, достаточно им собраться за одним столом. Каждый готовит свое небольшое угощение и должен подарить всем отличное настроение.



31 мая праздник день соседей отметили в Гусеве, во дворе многоквартирных домов № 23, 25, 27 по проспекту Ленина, в котором приняли участие жители дома и их соседи. Ведущие рассказали о возникновении праздника, когда и как его стали отмечать в России. Пели песни, танцевали, играли в весёлые игры.

В рамках мероприятие начальник Управления ЖКХ Павел Нефедов, вместе с представителями Управляющей компании отвечали на вопросы связанные с управлением и обслуживанием многоквартирных домов. И снова ниши волонтеры #ПМКГусев не остались в стороне, помогали в организации и проведения праздника. Для многих этот праздник был неожиданным, но все с удовольствием провели время в кругу друзей-соседей.

Несмотря на непогоду, праздничная атмосфера подарила всем присутствующим массу положительных эмоций и отличное настроение.

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