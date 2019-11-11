Прокуратурой района выявлены нарушения об интеллектуальной собственности При проведении проверки в части незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности установлено, что ИП Петров Евгений Валериевич в магазине «Стиль Майами», расположенном в г. Нестерове, осуществлял продажу товаров легкой промышленности (обувь спортивная) торговой марки «Nike», «Adidas», без оформленных документов, подтверждающие законность использования вышеназванных торговых знаков. Решением Арбитражного суда Калининградской области от 19.09.2019 ИП Петров Е.В. признан виновным в совершении административного правонарушения за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.