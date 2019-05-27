«Мираторг» планирует создать более 400 новых рабочих мест...

«Мираторг», крупнейший российский производитель основных видов мяса, сообщает, что планирует трудоустроить более 400 человек на новом предприятии по производству полуфабрикатов в Калининградской области в ближайшие 3 года. «Мираторг» - один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в агропромышленном секторе Калининградской области. Активы компании включают растениеводческий дивизион, животноводческие фермы, мясоперерабатывающий завод, логистическую и дистрибьюторскую компании. На этих предприятиях, в том числе, в сельских районах, уже созданы рабочие места с достойными условиями труда и конкурентной заработной платой для порядка 2 000 человек. Компании холдинга обеспечивают налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и социальные фонды на сумму свыше 1 млрд рублей в год.

«Мираторг» реализует стратегию роста производства высококачественной отечественной продукции, повышения доступности мяса для населения и в связи с этим планирует расширение производственных мощностей за счет строительства нового комплекса с технологическими линиями по выпуску полуфабрикатов в Гурьевском районе Калининградской области. При обустройстве площадки холдинг использует новейшее оборудование и передовые технологии автоматизации, а продукция будет соответствовать международным стандартам качества. Новое производство поможет решить проблемы занятости в регионе - штат организации превысит 400 человек. На предприятии будут востребованы операторы линий, инженеры, работники службы качества, складского хозяйства.

«В соответствии с планами по развитию бизнеса «Мираторг» продолжает создавать рабочие места в регионе: компания предлагает сотрудникам комфортные условия труда, конкурентную «белую» заработную плату и полный соцпакет, организует доставку корпоративным транспортом к месту работы. Программа трудоустройства направлена как на специалистов со стажем, так и кандидатов без специального образования и опыта работы, выпускников учебных заведений. Мы готовы инвестировать в обучение сотрудников, развитие и сохранение их профессионального опыта», - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».