Информация по противодействию коррупции по Ляну.
Категория: Новости / Объявления
Директор ГБУ «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» привлечен к административной ответственности за несоблюдение законодательства о противодействии коррупции Прокуратурой Нестеровского района в деятельности ГБУ «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, выразившиеся в непринятии мер по уведомлению представителя работодателя, администрацию МО «Пригородное сельское поселение», в установленной законом форме и сроки о приеме на работу бывшего муниципального служащего. Постановлением мирового судьи Нестеровского судеьного участка от 18.10.2019 директор ГБУ «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Прокуратурой района выявлены нарушения об интеллектуальной собственности 11-11-2019, 13:25, Новости / Объявления
Прокурор разъясняет 26-09-2019, 09:21, Новости
Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка 9-08-2019, 13:31, Новости / Объявления
Прокурор разъясняет 29-05-2019, 10:00, Новости