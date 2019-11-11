Информация по противодействию коррупции по Ляну.

Директор ГБУ «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» привлечен к административной ответственности за несоблюдение законодательства о противодействии коррупции Прокуратурой Нестеровского района в деятельности ГБУ «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, выразившиеся в непринятии мер по уведомлению представителя работодателя, администрацию МО «Пригородное сельское поселение», в установленной законом форме и сроки о приеме на работу бывшего муниципального служащего. Постановлением мирового судьи Нестеровского судеьного участка от 18.10.2019 директор ГБУ «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.