Разъяснение по ТКО.

Приобретение (ремонт) контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов, а также уборка мест их погрузки является исключительной обязанностью региональных операторов С 01 января 2019 года Федеральным законом № 458-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Согласно п. 2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641» (в ред. от 15.12.2018), контейнерная площадка представляет собой место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров. При этом обязанность по содержанию контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома, несут собственники помещений в таком доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки. Изложенное одновременно свидетельствует, что на собственников земельных участков, на которых размещены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов, возложена обязанность только по содержанию данных площадок (обустройству, покраске и т.п.), а не приобретение контейнеров (бункеров) для сбора отходов. В соответствии с п. 13(1) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641» (в ред. от 15.12.2018), именно региональный оператор, а не кто-либо иной ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего году фактического размещения контейнеров и бункеров, направляет в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о количестве планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема и о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, на которых планируется разместить такие контейнеры и бункеры. Согласно п. 90 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 (в ред. от 15.12.2018), необходимая валовая выручка регионального оператора определяется в соответствии с методическими указаниями как сумма необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области