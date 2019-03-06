Правительство РФ утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 г.

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в следующем году. Как отмечается в документе, текст которого опубликован в субботу на сайте правительства, таким образом, в 2020 году россияне будут отдыхать восемь дней в Новый год - с 1 по 8 января.



Затем россиян ждет трёхдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, также трёхдневный отдых с 7 по 9 марта в связи с Международным женским днём.



Пять дней отдыха придется на 1-5 мая в честь Праздника Весны и Труда, три - на 9-11 мая, в связи с празднованием Дня Победы.



Три дня россияне смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, в связи с Днём России, и 4 ноября - в День народного единства.