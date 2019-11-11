Разъяснения по наркотикам.

Закладка наркотиков, как способ сбыта Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за сбыт наркотических средств и психотропных веществ. При этом сбыт даже незначительного количества наркотиков уже считается тяжким преступлением, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы. С целью ухода от уголовной ответственности группы, занимающиеся сбытом наркотиков, используют новые информационные технологии, в том числе сеть Интернет. Как правило, лицо, принимающее заказ по электронной почте, непосредственно не контактирует с покупателем наркотиков. Передача наркотиков происходит путем закладки их в тайник и

наркопотребителем после оплаты сведений местонахождении. Зачастую, это фотография с адресом, куда заложены наркотики, и пояснением действий. Закладка производится в различные места на территории города, в том числе на территории парков и в домах. При закладке в подъездах и подвалах иногда происходит порча общедомового имущества, поскольку закладчику необходимо обеспечить скрытность размещения наркотиков и невозможность их найти лицом, не оплатившим свой «заказ». Важным атрибутом данной деятельности является фотографирование места, куда заложены наркотики, на мобильный телефон или иными средствами. «Закладчики» могут выдавать себя за дворников, рабочих по

обслуживанию мест, где ими делаются тайники.