Шизофрения. (by Полёт Разборов)

Как стало известно, из надёжных источников, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) готовит проект, который порадует очень большую половину политиков всех стран мира. Случилось следующее. В главный офис этой международной организации, который находиться в Швейцарии, вместе с свежими головками сыра принесли предложение, на имя директора, Тедроса Аданоа Гебреисуса, о возможности рассмотреть вопрос об исключении шизофрении из международной классификации болезней. Признать всех, чьи права раньше ущемлялись, абсолютно здоровыми людьми, без всяких отклонений. Это предложение, несомненно, понравится мировой общественности.

В предложении указывается на тот факт, что существует многолетний и успешный опыт работы людей, незаслуженно ущемлённых, в парламентах и правительствах многих стран мира. Так же в предложении указывается на то, что ни одно исследование не доказало патологический характер такого состояния, как шизофрения. Данная "болезнь" не имеет возбудителя, во всяком случае, он до сих пор не найден, хоть и английские учёные проделали большую и кропотливую работу. Нет и других систематических причин возникновения, болезнь не передаётся по наследству и не представляет вреда для окружающих. Исключение, на данный момент составляет только руководство Украины. Но там, как указывается в предложении, имеет место родовая травма головного мозга, которая была получена ещё великими копателями Чёрного моря.

Напомню про то, что первые гонения на шизофреников были отмечены, естественно в СССР, ещё в далёкий период правления Иосифа Сталина. В те далёкие времена, этих, с позволения сказать, "больных", принудительно отправляли в лечебницы, где лечили самыми страшными методами, которые получили название "карательная медицина". Многие политические деятели мира думают, что такая такое положение вещей сохраняется и в нынешней России. От себя замечу, что это не так, и могу сказать, что примером этого является Алексей Навальный и прочие "мечтатели", которые до сих пор, почему-то не подвержены гонениям..., и находятся не под наблюдениями психиатров.

История знает о фактах принудительного лечения, так называемых "больных", при режимах Гитлера, Франко, Пиночета, Мадуро, ну и других известных диктаторов. Но мировое сообщество говорит сходится во мнении, что нет причин считать то, что шизофреники каким-то образом опасны для себя и окружающих. Во многих развитых странах есть мнение, что шизофреники это люди с особым видением, которое не всегда доступно обычным людям. Они видят мир в своей плоскости. Общество должно понять и простить принять таких людей.

Все мы знаем за то, что в США и других странах развитого мира, такие люди, на протяжении последних 30-50 лет регулярно избираются в парламенты, работают министрами, избираются на посты президентов многих стран. Есть среди шизофреников видные военачальники, которые и сейчас стоят на ключевых постах многих стран мира. Негативных последствий от работы таких людей, пока что не наблюдалось. Исходя из всего вышесказанного, заявитель просит убрать болезнь из международной классификации, что бы мир продолжил соответствовать принципам демократии. Заявитель уверен, что его инициатива найдёт понимание общественности.

В некоторых СМИ появились публикации, что данную инициативу уже поддержали такие общества, как: ЛГБТ, "Свидетели обитаемого Солнца", "Участники секретных экспедиций на Уран", "Свидетели украинского безвиза" и прочие сообщества. В самое ближайшее время предложение будет рассмотрено в правительствах многих стран, потому что предложение признано актуальным самим президентом Америки...

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