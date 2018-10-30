День работников рекламы - 23 октября. История праздника.

23 октября все, кто хоть как-то связан с рекламой, отмечают день работников рекламы в России. История праздника насчитывает не так много лет, это совсем юный праздник в историческом масштабе, но от этого его ценность не меньше, особенно для тех, кто занимается данным родом деятельности.

Как появилась реклама в России?

В нашей стране история рекламы стартовала в девятом столетии. Каждый купец хотел, чтобы внимание покупателя было обращено на его товар, поэтому он всячески зазывал люд, говоря о качестве своего товара.

Впервые рекламу в нашем государстве напечатали во времена правления Петра I. «Ведомости» в свои выпуски включали информацию о промышленности и торговле. Совсем скоро в обществе стали популярны афиши, рекламирующие правительственные и частные мероприятия. Целый век право выпускать афиши принадлежало исключительно государственной власти.

С 19-го века рекламу можно было встретить везде: на тумбах, стоящих на улицах городов, в печатных изданиях и даже на транспорте. Рекламные обращения были различного характера. Плавно в общественную жизнь вошли специальные рекламные журналы, издаваемые создаваемыми под эту деятельность бюро.

С прокатившейся в стране революцией право заниматься рекламной деятельностью перешло исключительно государственному аппарату. В послереволюционный период все рекламные обращения нахваливали товары государственных предприятий. Так, Владимир Маяковский, будучи писателем, стал еще и лучшим рекламщиком времен НЭПа. Наши современники признают его рекламные обращения, и лозунги истинной классикой рекламной деятельности советского времени.

Застой в стране временно притупил развитие рекламной деятельности, ведь продукты потребления были в дефиците, а, значит, и рекламировать их было бессмысленно. Лишь из-за этого отовсюду звучали стандартные призывы: «Летайте самолетами аэрофлота», и ничего более.

Когда развалился Советский Союз, реклама стала совершенно иной. Положение дел в стране кардинально сменилось, что не могло не отразиться на рекламном бизнесе. Реклама стала активно развиваться, становясь более похожей на зарубежную рекламную деятельность.

В наш век в стране существует огромное количество рекламных компаний (крупных и не очень), имеются различные методики продвижения товаров, а рекламные призывы не перестают удивлять потенциальных потребителей. И все это благодаря работникам рекламы, которые имеют право на свой собственный профессиональный праздник. И этот праздник появился в 1994 году с первым заказом Алана Ардасенова, который выступил рекламирующим агентом.

В рекламном бизнесе стало в геометрической прогрессии прибавляться работников, которые с удовольствием приняли праздник. В последние годы праздник отмечают не только те, кто называются рекламщиками, но и пиарщики, и дизайнеры, и копирайтеры. И пусть реклама является спорным вопросом и камнем преткновения потребителей и покупателей, но без нее не мыслима жизнь.

Когда отмечается день работников двигателя торговли?

Из произведений Ильфа и Петрова люди знают прижившуюся в массах фразу «Реклама – двигатель торговли». Получается, что праздник, отмечаемый 23 октября, могут считать профессиональным днем все, кто «двигают торговлю». Кто эти люди? Ведь в продвижении товаров и услуг задействованы не только специалисты по рекламе.

Самые масштабные празднования этого профессионального праздника проходили в Америке. Данное событие освещалось практически во всех доступных источниках информации. Действо стало традицией, перекинувшись на другие страны мира. Концертные программы, различные выставки, фестивали, конкурсы стали неотъемлемыми атрибутами празднования дня рекламщика.

Кто вправе отмечать праздник?

Реклама проникает на экраны телевизоров, в радио, в интернет, в печатные издания трудами специалистов по рекламе, специалистов по маркетингу, пиарщиков, копирайтеров, дизайнеров. Эти люди отличаются нестандартным складом ума и своей креативностью.

Российский рынок рекламы все еще продолжает развиваться семимильными шагами, догоняя Запад. Динамика роста рынка положительна. С каждым годом в профессии появляются новые должности, так или иначе относящиеся к рекламной деятельности. Поэтому все люди, которые хоть частично связаны с рекламой, имеют право отмечать такой молодой, но интересный праздник творческих личностей, всячески развивающих сферу торговли.

Как прийти в профессию?

Прийти в профессию может практически каждый. Вопрос стоит в другом – чего хочет человек добиться в этой сфере деятельности, что он умеет делать, и каким талантом обладает?

Миру известны гениальные рекламщики-самоучки, обладающие гениальным талантом и креативностью, зашкаливающей за все допустимые пределы. И для этого такие люди не получали специального образования. Но таких людей единицы, поэтому если человек чувствует тягу к данной профессии с молодых лет, то ему лучше всего обучиться азам рекламы в учебном заведении.

Кстати, профессию можно получить во многих учебных заведений, дающих студентам средне-специальное и высшее образование. Все, кто хоть как-то относится к продвижению товаров, будут востребованы на рынке.

Однако для людей, отличающихся креативным мышлением, особым талантом, неординарными способностями привлекать клиентов и желающими в будущем добиться успехов на рекламном поприще, лучше всего поступать в профильные вузы страны, к примеру, в Международный институт рекламы, выпускающий профессионалов рекламного дела в Москве.

Обучаясь в таком заведении, студент получает не только знания на уровень выше провинциальных средне-специальных училищ, но и имеет возможность проходить практику и стажировку в крупных рекламных агентствах нашей страны или филиалах крупных международных компаний. Тут точно есть шанс остаться в профессии надолго, заработав себе имидж профи.

Как праздновать?

Поскольку день работников рекламы в нашей стране с каждым годом становится все более актуальным и почитаемым торжеством, то постепенно зарождаются особые традиции. Естественно, в этот день чествуют всех рекламщиков. Люди, работающие в рекламной деятельности, дарят друг другу подарки, а босы рекламных агентств поощряют своих работников, отличающихся особым упорством.

Конечно же, подарки у таких людей отличаются от подарков обычных работников других профессии, ведь эти трудяги отличаются креативным мышлением и нестандартным подходом ко всему.

В некоторых рекламных агентствах уже сложились традиции устраивать корпоративные вечеринки в этот день. Как правило, банальным застольем тут не обходится. Рекламщики организуют для себя пышные гуляния с конкурсами и розыгрышами. Некоторые, особо креативные, готовятся к празднику заранее, снимая видео-ролики о своей профессии и готовя индивидуальные подарки каждому из коллег в своем агентстве.

23 октября по территории всей страны проходят концерты. Интересно празднуют день реламщика на радиостанциях. В этот день в прямом эфире любой радиостанции можно слышать нескончаемые шутки и поздравления коллег. Многие развлекательные заведения (банкетные залы, ночные клубы) работают в круглосуточном режиме, позволяя рекламщикам веселиться по полной.



