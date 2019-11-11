Любой из нас видел человека, идущего по улице с вытянутой вперёд рукой. В ней — белая трость, которой он водит перед собой или часто-часто постукивает ею по асфальту, распознавая рельеф окружающего пространства. В течение истории незрячие, так же как и зрячие, прибегали к тростям и посохам, чтобы облегчать себе передвижение. Но история белой трости как символа слепоты начинается только с 1921 г. Англичанин Джеймс Бигс, ослепнув в молодости, старался вести активную самостоятельную жизнь, и чтобы отличаться от обычных прохожих с тросточками, покрасил свою трость в белый цвет. Тоже самое он советовал делать другим незрячим. Но только через десять лет, благодаря благотворительным организациям и прессе, английских слепых стали централизованно обеспечивать белыми тростями.

В США благодаря усилиям некоторых выдающихся деятелей национальной федерации слепых в 50-60-х годах разворачивается широкая компания по разъяснению проблем инвалидов среди американского общества. Ее результатом было принятие Конгрессом решения провозгласить 15 октября Днем Безопасной Белой трости. Впервые эта дата отмечалась в Америке в 1964 году. А уже в 1969 году 15 октября было признано Международным днём белой трости. Во всемирном масштабе его отмечали буквально на следующий год. Советские территории присоединились к проведению Дня белой трости только в 1987 году. На сегодняшний день в России проводится «месячник Белой трости», который начинается 15 октября и заканчивается 13 ноября в Международный день слепых — это всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В этот день в 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

Месячник призван привлечь внимание широкой общественности и правительства, а также органов местной власти к необходимости решения острейших социальных проблем инвалидов по зрению, на защиту их прав и свобод, определенных федеральным и местным законодательством, на улучшение реальной жизни. Инвалиды по зрению - люди, нашедшие в себе силы жить, трудиться, быть полезными обществу и семьям. Их глаза не видят или видят очень мало, но души отличаются особой зоркостью, а сердца тянутся к творческому общению, красоте окружающего мира. Это дает им силы бороться с недугом

и даже служить источником оптимизма для других. Люди с проблемами зрения, компенсируя свой недостаток, стремятся реализовать себя в различных творческих идеях. Среди них и поэты, писатели, музыканты, певцы, политические деятели, ученые и даже художники. Ежедневно в своей жизни мы сталкивается с этими людьми. Они живут среди нас, учатся, работают, строят семьи. Оглянитесь вокруг, может и среди вашего окружения есть такие люди. Может быть, кому-то из них нужна помощь.