Сервер музыки

Уважаемые слушатели и гости нашего радио. Специально для вас мы приготовили небольшой новогодний подарок. Нами создан сервер с возможностью прослушивать музыку. Нет, не ту музыку, которая звучит по радио. Музыка из собственных архивов. Её пока что не так много, но она постоянно пополняется. Вся представленная музыка в форматах без потери качества. Прослушивание музыки возможно с любого устройства на котором есть доступ Интернет. Есть возможность предоставить собственный логин и пароль. Для этого надо связаться с нами через наш канал в TELEGRAMM, либо запросить данные в комментариях к данному сообщению.

Для ознаколения с работой сервера можно использовать гостевой доступ, который указан ниже. Пользователи имеющие индивидуальные данные для входа имеют расширенный доступ к информации.