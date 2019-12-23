Гусев приглашает в увлекательное путешествие в атмосфере новогодней сказки. На улицах, площадях и парках города кружевные арки, красочная иллюминация, разнообразные фигуры и гирлянды из светящихся огней. Витрины магазинов, кафе города манят новогодними предложениями, на центральной площади - сияющая красавица живая ель. Городская площадь превратилась в волшебное пространство, в котором сбываются все мечты! Праздничную атмосферу создает любимая всеми новогодняя музыка После шумного празднования новогодней ночи начинается самая любимая пора детей и взрослых – новогодние каникулы в музее, площадках города и на открытом воздухе проходит множество увлекательных мероприятий.

ГУСЕВ НОВОГОДНИЙ ПРИГЛАШАЕТ:

-Прогуляться по сказочному Гусеву с его иллюминацией;

-Купить сладки подарки с изображением Гусева (ТЦ Восток);

-Отведать согревающие напитки под елкой;

-Совершить настрономическое путешествие по карте туриста;

-Стать участником радио квеста;

-Прокатиться по городу на ДедМоробусе;

-Принять участие в массовом флешмобе;

-Пройти марафон по скандинавской ходьбе;

-Посетить новогодние мероприятия, ярмарку и мастер-классы.