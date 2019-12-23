ГУСЕВ НОВОГОДНИЙ ПРИГЛАШАЕТ
Категория: Новости / Объявления
Гусев приглашает в увлекательное путешествие в атмосфере новогодней сказки. На улицах, площадях и парках города кружевные арки, красочная иллюминация, разнообразные фигуры и гирлянды из светящихся огней. Витрины магазинов, кафе города манят новогодними предложениями, на центральной площади - сияющая красавица живая ель. Городская площадь превратилась в волшебное пространство, в котором сбываются все мечты! Праздничную атмосферу создает любимая всеми новогодняя музыка После шумного празднования новогодней ночи начинается самая любимая пора детей и взрослых – новогодние каникулы в музее, площадках города и на открытом воздухе проходит множество увлекательных мероприятий.
ГУСЕВ НОВОГОДНИЙ ПРИГЛАШАЕТ:
-Прогуляться по сказочному Гусеву с его иллюминацией;
-Купить сладки подарки с изображением Гусева (ТЦ Восток);
-Отведать согревающие напитки под елкой;
-Совершить настрономическое путешествие по карте туриста;
-Стать участником радио квеста;
-Прокатиться по городу на ДедМоробусе;
-Принять участие в массовом флешмобе;
-Пройти марафон по скандинавской ходьбе;
-Посетить новогодние мероприятия, ярмарку и мастер-классы.