Акция «Красная гвоздика»
Категория: Новости / Объявления
Акция «Красная гвоздика» продолжается. На улицах города Гусева выходят участники движения «Волонтеры Победы» . До 22 июня ищите их в скверах, парках и на многолюдных улицах, чтобы получить значок «Красную гвоздику» и пожертвовать деньги в пользу ветеранов. Все вырученные средства будут направлены на оказание медицинской помощи героям нашей страны, которые нуждаются в поддержке.
Каждый, кто носит значок «Красная гвоздика» на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».
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