2 февраля в ГДК состоится большой благотворительный концерт «Твори добро»
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2 февраля в Городском доме культуры состоится большой благотворительный концерт «Твори добро» в поддержку Семеньковой Миланы, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Начало концерта в 12:00.
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