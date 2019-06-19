Юбилейный концерт народного камерного хора «Кант»

22 июня в 14:00 в г. Гусеве ул. Менделева 13А состоится выдающееся событие! Вот уже 45 лет в нашем городе существует уникальный коллектив народного камерного хора «Кант», встреча с которым всегда событие. Приглашаем на Большой юбилейный концерт. Вас ждет незабываемая встреча с ярким и красочным, глубоким и проникновенным, добрым и душевным искусством — духовная музыка, народная и лирическая. Увлеченный и талантливый коллектив народного камерного хора «Кант» покажет всё самое лучшее, что они умеют и любят, подарят каждому из вас частичку своей души. Приходите! Будем рады встрече с вами! Адрес: город Гусев, Зальцбургская кирха ул. Менделеева, 13а. Вход свободный.