АФИША
Категория: Объявления
6 марта в 18:00 Гусевская детская школа искусств приглашает на концерт «Музыкальный букет», посвященный Международному женскому дню 8 марта. Вход свободный.
Тихо и нежно подходит к нам весна, тёплым лучиком она проникает к нам в душу. Мы оттаиваем, улыбаемся, расправляем плечи и глубоко вдыхаем аромат праздника 8 марта!
С наступающим праздником, дорогие женщины!
Детская школа искусств
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