6 марта в 18:00 Гусевская детская школа искусств приглашает на концерт «Музыкальный букет», посвященный Международному женскому дню 8 марта. Вход свободный.



Тихо и нежно подходит к нам весна, тёплым лучиком она проникает к нам в душу. Мы оттаиваем, улыбаемся, расправляем плечи и глубоко вдыхаем аромат праздника 8 марта!

С наступающим праздником, дорогие женщины!



