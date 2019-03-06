Поздравление!
Категория: Литература / Проза
Поздравляем прекрасную половину пользователей портала и слушателей Радио на Востоке с Международным женским днем! Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!
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