День города
Категория: Объявления
26 мая в рамках празднования Дня города в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдёт конно-цирковое представление. Начало мероприятия в 11:00.
День города. Вчера, 10:34, Объявления
Bнимaние! Bнимaние! Bнимaние! 21-05-2019, 10:59, Объявления
Дошкольники научили жителей г. Гусева правильно переходить дорогу. 17-05-2019, 11:55, Новости
Внимание! Внимание! Внимание! Афиша! 30-04-2019, 12:33, Объявления
КВН 4-04-2019, 12:48, Объявления
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