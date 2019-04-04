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День города


Категория: Объявления

26 мая в рамках празднования Дня города в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдёт конно-цирковое представление. Начало мероприятия в 11:00.

  • Puma
  • Вчера, 11:45
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Puma

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