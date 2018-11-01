В шестнадцатом веке на реке Писса появился город Гумбиннен. Это немецкое его название. Литовцы его называли Гумбине, поляки – Гомбин, а пруссаки – Гумбини. В настоящее время – это город Гусев Калининградской области. Сегодня в нем проживает более 28 тысяч человек. Река делит его на «старый» и «новый» город. Соединяются берега двумя автомобильными мостами. Есть и один пешеходный мост. В истории города многие народы оставили свой след.

Когда-то он принадлежал немцам, полякам, французам, голландцам, литовцам. После 1945 года город отошел к Советскому Союзу, а сейчас принадлежит России. В Гусеве есть как исторический центр, так и дома и улицы, построенные во времена СССР, а также в настоящее время. До сих пор сохранились улицы, которые вымощены булыжником, в некоторых домах частного сектора и сейчас топят углем или дровами. Свое нынешнее название город получил в честь Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева. Он сложил свою голову в возрасте 26 лет в 1945 году в бою за Гумбиннен.

В городе располагается много промышленных предприятий, некоторые из них работают уже не первый век. Здесь есть газовый завод, предприятие по производству сельскохозяйственных машин, пивной завод, маслодельный завод. Работают четыре кирпичных завода и другие предприятия. Сегодня в Гусеве существует инновационный кластер «Технополис GS», где работает научно-исследовательский центр, бизнес-инкубатор, инновационные производства. Есть в городе музеи, несколько школ, спортивные комплексы и объекты здравоохранения.

Через Гусев проходит железная дорога, которая соединяет Россию и Литву. Имеется автомобильная магистраль. В Гусеве есть много исторических достопримечательностей и памятников. Например, Агропромышленный колледж находится в здании, построенном в неоготическом стиле несколько столетий назад. Примечательна и Зальцбургская кирха, которую недавно восстановили. Многие туристы с удовольствием фотографируются у статуи лося. Это животное является символом города и изображено на его гербе.

Кстати, в Агропромышленном колледже можно увидеть удивительную по красоте фреску Отто Хайхерта, созданную им в начале двадцатого века. В городе есть памятник Сергею Ивановичу Гусеву. Следует сказать, что его останки перезахоранивали трижды. Памятник стоит теперь на его нынешней могиле. Гостям города предлагают побывать в «Монетном саду». Примечательное место в Гусеве – городской парк Фихтенвальде. Там находится старинное немецкое кладбище.

На территории парка располагается физкультурно-оздоровительный комплекс имени Попова. Одной из достопримечательностей парка является уменьшенная копия Эйфелевой башни. Есть в Гусеве памятник, посвященный погибшим в годы Первой мировой войны. Возведен он был в 2014 году. На пересечении Красноармейской и Молодежной улиц располагается часовня. Неподалеку от нее было воинское захоронение, где лежали русские и немцы. Сейчас это кладбище сравняли с землей. В 2014 году в Гусеве построили «Штыковую атаку». Этот памятник также посвящен солдатам и офицерам, воевавшим в Первую мировую войну.