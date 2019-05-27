25 мая стартовала в Гусеве акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ежегодно распространяет значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» через сетевые магазины и при помощи Волонтеров Победы. Все средства от продажи значков идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».



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