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АПХ Мираторг - о летней производственной практике на предприятии в Калининграде


Категория: Новости

«Мираторг Запад» примет на летнюю производственную практику 15 калининградских студентов в 2019 году

 

Калининград, 17 мая - «Мираторг Запад», ведущий российский производитель замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд, сообщает, что в рамках стратегии по работе с молодежью организует производственную практику для 15 студентов высших учебных заведений Калининграда в летний период 2019 года.

 

«Мираторг Запад» - один из крупнейших работодателей Калининградской области – уже трудоустроил свыше 950 человек и продолжает создавать новые рабочие места в связи с расширением производства, предоставляя сотрудникам все социальные гарантии и достойную заработную плату, превышающую средний заработок по отрасли. Программа трудоустройства рассчитана как на опытных специалистов, так и на начинающих. Компания создает условия для обучения и адаптации новых сотрудников, а также формирует кадровый резерв из числа перспективных студентов и выпускников вузов и ссузов региона.

 

В рамках молодежной программы «Поколение Мираторг» предприятие организует летние производственные практики для студентов старших курсов – будущих специалистов в сфере пищевого производства. Учащиеся в течение месяца проходят практическую подготовку по индивидуальным программам под руководством опытных наставников из числа лучших специалистов компании.

 

«Программа практик и стажировок позволяет нам подготовить специалистов, понимающих специфику работы современного пищевого производства. Профессиональные навыки, полученные на высокотехнологичном предприятии – лидере отрасли, эффективно дополняют программу вуза и необходимы для дальнейшей успешной работы по специальности. Стажировка также дает преимущество при трудоустройстве в компанию – с возможностью дальнейшего профессионального и карьерного роста», - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

  • Puma
  • 17-05-2019, 10:59
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Puma

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