6 июня Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Первосвятительский визит в Черняховскую епархию. В праздник Вознесения Господня Его Святейшество возглавит в кафедральном соборе Архангела Михаила г.Черняховска Божественную литургию. Впервые в истории и собора, и молодой Черняховской епархии здесь пройдет патриаршее богослужение. Начало Божественной литургии в 9.30. От храмов Черняховской епархии будут организованы автобусы для всех желающих присоединиться к этому торжеству. За подробной информацией обращаться в храм.