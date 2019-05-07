День защиты детей.
Категория: Новости
Волонтеры #ПМКГусев приняли участие в организации праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Первый месяц долгожданного лета начинается международным днем защиты детей. Этот праздник посвящен защите подрастающего поколения. Яркий и радостный день жители Гусева, отметили на на территории ФОКа.
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