Гражданин... (by Полёт Разборов)

Наступила долгожданная суббота. Все знают и понимают, что она наступает сразу после пятницы. Не все, конечно, доживают до субботы...много соблазнов в городе. Можно не рассчитать свои возможности, и выпить лишнего, и тогда суббота может пройти стороной. Я почему сейчас про это стал писать? Да всё очень просто, суббота требует продолжение пятницы, и, знаете, просыпается в организме, даже умение читать.

Вот и сегодня на наш номер рекламного отдела поступил звонок. Звонивший просил себя называть "гражданин Российской Федерации", и я был рад, что не "гражданином Вселенной", мало чего было выпито в субботу... Немного странное имя, но ничего, у всех свои недостатки. Ну, так вот, этот "гражданин" звонил только для того, чтобы потешить своё самолюбие. Он решил высказать нам за то, что у нас в эфире все песни постоянно повторяются. Ну, не успевают писать музыканты так много песен, что поделать, написание песен процесс намного сложнее, чем распитие спиртных напитков... Да мало того, что повторояются, так ещё и песни полная ху*** чушь. Это, конечно, сильный удар по музыкантам, они прилагают много сил чтобы написать достойную песню. Не всегда это у них получается. Но талантливые люди, в этом мире, выпущены ограниченными партиями.

С самого начала не совсем была понятна цель звонка. Хотя, какие цели могут быть у людей в субботу? Он сумел прочитать на сайте номер телефона, что уже является большим достижением. Нас это тоже порадовало. Не может не радовать тот факт, что люди умеют не только попасть на сайт, но ещё и прочитать, что там написано. Разговор, естественно, начался с откровенного хамства. Хотя, "гражданин Российской Федерации" пытался уверить, что хамят ему. При этом, он всё это говорил на русском-матерном языке. Оказалось, что и ведущие у нас не очень, в смысле, совсем плохие. Понятно дело, что "гражданин Российской Федерации" знает толк в ведущих, знает за то, как работает радио. И я думаю, что, если бы, в себя залил бы ещё пару бутылок пива, то мог бы сказать, что придёт сейчас на радио, и сядет за пульт. Из потоков его сознания не совсем было понятно, чего именно он хочет. Потом выяснилось, что он хочет заказать песню...

Какой-то не совсем последовательный попался "гражданин Российской Федерации"! Сначала он говорит, что у нас плохое радио, и ведущие не очень, но, в то же время, он хочет заказать у песню именно у нас. Скорее всего, что во всех остальных местах уже послали... Так мог бы написать СМС, как это делают те, кто хочет заказать песню. Но понимаете в чём беда, СМС - это услуга платная, а хочется получить всё на халяву. Так если хочется получить на халяву, не стоит весь разговор начинать с хамства! Возможно, что пошли бы на встречу, и поставили бы песню, тем более, что это совсем не сложно. Но, для того, чтобы заказать песню, не стоит хамить! Если хочется хамить, то не стоит звонить людям, которых ты совсем не знаешь.

Его несколько раз предупредили, что переговоры записываются. Но "гражданин Российской Федерации" выпив достаточное количество смелой воды, требовал выложить переговоры в Интернете. Надо было бы это сделать, да вот воспитание не позволяет, да и не для чего. У нас достаточно умных и воспитаных людей, с которыми приятно говорить. Есть, конечно, рождённые стоя, на взлётной полосе, но их, я верю меньше. Предложили "гражданину Российской Федерации" открыть свою радиостанцию, и крутить там то, что ему нравится. Естественно, что такая песпектива не для него, потому что он хотел только нахамить, вылить, так сказать, гнилую душу. И в его планы не входило, открывать радио, тем более, что тут ему отказали в услуге. Предложили ему позвонить на "Дорожное" радио, возможно, что там хорошие песни, и отличные ведущие. Но его такая перспектива не очень впечатлила. Думаю, что только потому, что там могли послать в дальнее эротическое путешествие на попутном половом транспорте.

Обрадовало то, что "гражданин Российской Федерации" не обещал нас закрыть...за то, что с ним, красавцем, разговаривали не почтительно. Кстати, за всё время разговора, не было произнесено ни одного плохо слова со стороны нашего работника. Удивительное терпение! Нарвался бы на кого-то менее терпимого, очень много бы узнал о себе нового, и только бы успевал записывать маршруты, по которым ему следует идти. Стоит поверить, что у наших работников, есть в обиходе, не только слова традиционного русского языка, но и языка русского-матерного. Потому не стоит испытывать терпение. Хотите чтобы, для вас прозвучала любимая песня, потрудитесь не хамить. Не можете говорить без хамства...не звоните.

Много раз говорили, что если считаете, что играют плохие песни, принесите на радио свои "шедевральные" записи, мы с удоволствием будем крутить их. Но этого нет, а посему, если не нравится, что звучит у нас, переключите свой приёмник на другую волну, альтернатива же есть... Хочется позвонить и похамить, показать своё "величие и эрудицию", позвоните на радио "Маяк"..., или на "Голос Америки". Там вас выслушают и пошлют...может быть уверены. Да и если не нравится, что звучит у нас, включите у себя плеер, накачайте музыки, которая вам нравится и слушайте. Ведь это так просто, и не портит никому настроение выходного дня. У людей выходные, обычные выходные, проходящие не в состоянии "бодуна". А у меня на этом всё. Берегите себя.

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