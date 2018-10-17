Хорошая новость для тех кто любит и умеет читать. По многочисленным просьбам читающей братии, мы создали виртуальную библиотеку, при помощи которой вы можете читать книги на любом электронном устройстве, которое подключено к Интернету. Многие знают, что у нас можно скачать и читать книги, которые предоставляют нам читатели. Этот ресурс создан и работает давно, и пользуется огромным спросом. Но мы пошли немного дальше, и попробовали сделать полностью электронную библиотеку, в которой пользователь может читать книгу, не скачивая её на своё устройство. Хотя, возможность скачать книгу тоже присутствует. На сегодняшний день в библиотеке присутствует более 11000 книг разной тематики. В библиотеке реализован расширенный поиск, настройка удобного чтения, сохранение данных о прочитанных книгах. Если возникнут вопросы по работе библиотеки, их можно задать в комментариях к данной статье, либо на нашем чате. Заходите, читайте, скачивайте. Библиотека постоянно пополняется.