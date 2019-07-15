Дорогие Гусевцы! 27 и 28 июля в 5-ти км от поселка Талпаки по трассе на Советск, состоится грандиозный фестиваль сельского хозяйства, который продемонстрирует успехи и достижения наиболее активно развивающейся отрасли региональной экономики – агропромышленного комплекса. Праздника такого масштаба еще не видела Калининградская область. На территории в 20 гектаров развернется целый агрогородок со множеством площадок, развлечений, фудкортов, техники, животных, зон для детей и взрослых, для отдыха и деловой программы.

Приглашаем всех желающих провести летние выходные на природе в отличной компании и с интересной программой! Вас ждут вкусные угощения, увлекательные мероприятия для детей и взрослых, танцы, конкурсы и многое другое! А кульминацией фестиваля станет концерт группы «ЛЮБЭ»! Не пропустите! Это будет МЕГА-круто! Начало мероприятия в субботу в 10.00, а в воскресенье в 11.