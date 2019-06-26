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День молодёжи


Категория: Объявления

Не пропусти День молодежи! 

Уже в эту субботу, 29 июня в нашем городе пройдет самое яркое и долгожданное событие этого лета – День Молодежи. И он обещает быть поистине ярким, насыщенным и крайне интересным! Гостей ждет насыщенная программа. Богатырские игры, стритбол, бампербол, аквагрим, концертная программа, краски холли и многое другое. 


Начало работы интерактивных площадок в 15.30, парковая зона ФОК. Будет организовано Арт-пространство, участниками могут быть воспитанники детских школ искусств, творческих студий, учащиеся школ, колледжей и техникумов, а также все, кто неравнодушен к искусству. Возраст участников от 14 до 30 лет. 

А если ты любитель приключений, тогда можешь принять участие в развлекательной квест-игре "Следуй за мной". Для этого Вам надо собрать команду из 4-5 человек и подать заявку на участие. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 до 30 лет. Команда-победитель, а также все участники получат поощрительные призы. 

Все заявки подаются в Управление по культуре, спорту и делам молодежи,303 кабинет, здание администрации или по телефону 3-60-55 до 28 июня. Поторопись! 
Обещаем, будет круто! ВХОД СВОБОДНЫЙ!

  • Puma
  • 26-06-2019, 10:12
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Puma

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