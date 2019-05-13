ПДД Дорожная эстафета.

Очередной районный конкурс по Правилам дорожного движения «Дорожная

эстафета» прошёл 11 июля 2019 года на одной из спортивных площадок стадиона г.

Гусева, который организован ОГИБДД, Управлением образования администрации МО

«Гусевский городской округ», совместно с Калининградским региональным отделением

общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», в соответствии с

Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в

2013-2020 годах».

В мероприятии приняли участие 5 команд, каждая состояла из пяти детей. Это

учащиеся 2-6-х классов городских и сельских школ Гусевского района, посещающие

летние оздоровительные лагеря.

Как должен себя вести пешеход, какие меры безопасности необходимо соблюдать

пассажиру, какую опасность в себе таит извилистая дорога, что должен знать и выполнять

велосипедист - эти и другие вопросы были заданы участникам эстафеты. Ребята успешно

прошли все 7 этапов конкурса, которые включали в себя практические и теоретические

задания по Правилам дорожного движения.

По итогам соревнований первое место заняла команда школы № 1, «серебро»

досталось учащимся школы № 5, на третью ступеньку условного пьедестала поднялись

ребята из Калининской школы. Победители и участники конкурса получили грамоты и