День России
Категория: Новости
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников нашей страны — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Прокуратура Российской Федерации, выступающая в качестве независимого надзорного органа, призвана осуществлять надзор за реализацией конституционных положений, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Следуя своему долгу и выполняя возложенную на нее историческую миссию, современная российская прокуратура, продолжает стоять на страже конституционных принципов, прав и свобод человека и гражданина. В этот знаменательный день поздравляю Вас с Днем России, желаю благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
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