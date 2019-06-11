12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых

государственных праздников нашей страны — День России.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР

принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было

провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех

граждан, политических партий и общественных организаций; принцип

разделения законодательной, исполнительной и судебной властей.

Прокуратура Российской Федерации, выступающая в качестве

независимого надзорного органа, призвана осуществлять надзор за

реализацией конституционных положений, направленных на создание

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Следуя своему долгу и выполняя возложенную на нее историческую

миссию, современная российская прокуратура, продолжает стоять на страже

конституционных принципов, прав и свобод человека и гражданина.

В этот знаменательный день поздравляю Вас с Днем России, желаю

благополучия, уверенности в завтрашнем дне.