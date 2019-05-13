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Гумбинненское сражение


Категория: Новости / Объявления

Исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» состоится в 2019 году 8 сентября в посёлке Лермонтово Гусевского округа. Решение о переносе даты события продиктовано несколькими причинами. Основное - это огромное количество фестивалей и других массовых мероприятий в конце лета. Каждые выходные в августе заняты тем или иным событием. В сентябре у фестиваля исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» не будет конкурентов. Кроме того, в сентябре дети вернутся с летних каникул. 

В этом году планируется участие не менее двухсот реконструкторов из России и других стран. Рассматривается возможность организовать доставку зрителей поездом до Гусева, затем от вокзала на бесплатных автобусах до фестивальной площадки. В годовщину Гумбинненского сражения, 20 августа, в Гусеве пройдёт традиционное памятное мероприятие у скульптурной композиции «Штыковая атака», посвящённой памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой мировой войны. Следить за обновлением программы можно на сайте фестиваля gumbinnenfest.ru

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