Исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» состоится в 2019 году 8 сентября в посёлке Лермонтово Гусевского округа. Решение о переносе даты события продиктовано несколькими причинами. Основное - это огромное количество фестивалей и других массовых мероприятий в конце лета. Каждые выходные в августе заняты тем или иным событием. В сентябре у фестиваля исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» не будет конкурентов. Кроме того, в сентябре дети вернутся с летних каникул.



В этом году планируется участие не менее двухсот реконструкторов из России и других стран. Рассматривается возможность организовать доставку зрителей поездом до Гусева, затем от вокзала на бесплатных автобусах до фестивальной площадки. В годовщину Гумбинненского сражения, 20 августа, в Гусеве пройдёт традиционное памятное мероприятие у скульптурной композиции «Штыковая атака», посвящённой памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой мировой войны. Следить за обновлением программы можно на сайте фестиваля gumbinnenfest.ru