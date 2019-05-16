Школьники и студенты смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в

пригородных поездах со 2 сентября

В новом учебном году школьники и студенты очной формы обучения смогут

приобретать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах. Льгота будет

действовать со 2 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года. Предоставление льготы

осуществляется на основании Закона Калининградской области "Об установлении льгот

по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов

очной формы обучения

профессиональных образовательных организаций,

образовательных организаций высшего образования".

Для оформления проездных документов с 50% скидкой школьникам необходимо

предъявить справку, заверенную печатью учебного заведения, а студентам –

студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на

2019/2020 учебный год. При этом, с учетом необходимости переоформления

документов в учебных учреждениях, до 15 сентября льготные билеты возможно будет

приобретать по предъявлению прошлогодних справок.

Отметим, что данная услуга востребована: в период с января по июнь текущего

года льготным проездом в пригородных поездах воспользовались 217,5 тыс.

школьников и студентов, что на 35 % больше, чем за аналогичный период прошлого