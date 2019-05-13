Для перевозки пассажиров на Зеленоградском направлении в день проведения пиротехнического шоу «Фестиваль фейерверков» 7 сентября назначаются дополнительные поезда, которые отправятся: - из Калининграда в Зеленоградск в 19:57, 20:49 и 22:20; - из Зеленоградска в Калининград в 23:15, 23:25 и 23:35. С перечнем остановок в пути следования, временем прибытия/отправления поездов на станции и вокзалы возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «КППК», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», с помощью которого также можно заранее оформлять электронные проездные документы.